Аналитик The Athletic предположил, к каким действиям может прибегнуть «Атланта»

Североамериканский журналист и аналитик портала The Athletic Дэнни Леру в своём последнем материале высказался по поводу финансовой ситуации «Атланты Хоукс».

«К сожалению, обмен Джона Коллинза в «Юту Джаз» не исправил ситуацию с зарплатными ведомостями «Хоукс», даже несмотря на то, что Деджонте Мюррей заключил вполне себе разумное продление контракта, которое вступит в силу лишь в сезоне-2024/2025.

«Хоукс» превысили лимит, но при этом до налога на роскошь останется около $ 20 млн… Возможно, генеральному менеджеру Лэндри Филду придётся избавиться как минимум от ещё одного дорогостоящего игрока в течение следующего года», — приводит слова Леру The Athletic.

Напомним, в конце июня «Атланта» обменяла тяжёлого форварда Джона Коллинза в «Юту Джаз» на лёгкого форварда Руди Гэя и на драфт-пик второго раунда 2026 года.