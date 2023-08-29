Канада без проблем разобралась с Латвией и выиграла свою группу

Сегодня, 29 августа, в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд встречались сборные Канады и Латвии. Игра завершилась победой канадских баскетболистов со счётом 101:75.

Самым результативным игроком матча стал защитник сборной Канады Шей Гилджес-Александер, принёсший своей команде 27 очков, шесть подборов и шесть результативных передач.

Победа над Латвией стала для Канады третьей подряд на этом чемпионате мира и позволила занять первое место в группе Н. Сборная Латвии с двумя победами в трёх матчах расположилась на второй строчке.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проводится на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.