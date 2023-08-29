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Канада без проблем разобралась с Латвией и выиграла свою группу

Канада без проблем разобралась с Латвией и выиграла свою группу
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Сегодня, 29 августа, в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд встречались сборные Канады и Латвии. Игра завершилась победой канадских баскетболистов со счётом 101:75.

Самым результативным игроком матча стал защитник сборной Канады Шей Гилджес-Александер, принёсший своей команде 27 очков, шесть подборов и шесть результативных передач.

ЧМ-2023 (м) . Группа H. 1-й тур
29 августа 2023, вторник. 16:30 МСК
Канада
Окончен
101 : 75
Латвия
Канада: Олиник - 10, Александер-Уолкер - 8, Гилджес-Александер - 8, Барретт - 7, Пауэлл - 6, Брукс - 4, Дорт, Эджим, Александер, Иди, Скрабб, Белл-Хайнс
Латвия: Жагар - 11, Куруц - 7, Гражулис - 6, Куруц - 6, Дав. Бертанс - 4, Шмитс - 3, Зорикс - 3, Шкеле - 2, Дайр. Бертанс, Страутиньш, Чаварс, Пасечникс

Победа над Латвией стала для Канады третьей подряд на этом чемпионате мира и позволила занять первое место в группе Н. Сборная Латвии с двумя победами в трёх матчах расположилась на второй строчке.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проводится на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

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