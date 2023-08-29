Главный тренер «Уралмаша» Павичевич: все ребята находятся в хорошем состоянии
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Главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич рассказал о подготовке команды к дебютному сезону Единой лиги ВТБ.
«Мы проделали хорошую работу, все ребята находятся в хорошем состоянии и физическом, и эмоциональном. Предсезонные матчи покажут, как будет работать всё то, что мы выстраивали, где нужно будет внести коррективы. Прежде всего эти матчи нужны для этих целей.
Мы знаем, что наши болельщики с нетерпением ждут наших матчей, хочу поблагодарить их за поддержку и надеюсь скоро увидеться на играх», — сказал Павичевич в видео, опубликованном пресс-службой екатеринбургского клуба.
В минувшем сезоне «Уралмаш» стал чемпионом Суперлиги, переиграв в финальной серии ещё одного новичка предстоящего сезона Единой лиги — «Руну».
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