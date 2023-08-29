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Журналист ESPN: не вижу сценария, при котором Джоэл Эмбиид будет играть за Францию

Журналист ESPN: не вижу сценария, при котором Джоэл Эмбиид будет играть за Францию
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Обозреватель ESPN Тим Бонтемпс высказался о звёздном центровом «Филадельфии Сиксерс» Джоэле Эмбииде, который имеет американский, камерунский и французский паспорта, но пока не определился, будет ли выступать за сборную одной из этих стран.

«Я не вижу ни одного сценария, при котором Эмбиид будет играть за Францию. Я был бы ошеломлён, если бы он это сделал. Я также буду очень удивлён, если он будет играть и за сборную США, но если бы он сыграл за сборную Франции, я бы удивился куда больше», — сказал Бонтемпс в подкасте Брайана Уиндхорста.

Ранее генеральный менеджер сборной Франции Борис Диао после провала команды на чемпионате мира — 2023 ответил на вопрос о центровом Джоэле Эмбииде, отметив, что им нужны только те игроки, которые хотят выступать за сборную.

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