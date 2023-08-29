Журналист ESPN: не вижу сценария, при котором Джоэл Эмбиид будет играть за Францию

Обозреватель ESPN Тим Бонтемпс высказался о звёздном центровом «Филадельфии Сиксерс» Джоэле Эмбииде, который имеет американский, камерунский и французский паспорта, но пока не определился, будет ли выступать за сборную одной из этих стран.
«Я не вижу ни одного сценария, при котором Эмбиид будет играть за Францию. Я был бы ошеломлён, если бы он это сделал. Я также буду очень удивлён, если он будет играть и за сборную США, но если бы он сыграл за сборную Франции, я бы удивился куда больше», — сказал Бонтемпс в подкасте Брайана Уиндхорста.
Ранее генеральный менеджер сборной Франции Борис Диао после провала команды на чемпионате мира — 2023 ответил на вопрос о центровом Джоэле Эмбииде, отметив, что им нужны только те игроки, которые хотят выступать за сборную.
- 29 августа 2023
-
19:52
-
18:59
-
18:44
-
18:17
-
18:02
-
17:47
-
17:40
-
17:22
-
17:17
-
16:30
-
16:10
-
15:55
-
15:45
-
15:38
-
15:05
-
14:42
-
14:35
-
14:19
-
13:53
-
13:29
-
13:22
-
12:22
-
11:51
-
11:50
-
11:02
-
10:16
-
10:00
-
09:48
-
09:35
-
08:30
-
08:00
-
07:36
-
07:02
-
06:46
-
06:23