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Поццекко признался, что хотел выпрыгнуть из окна после поражения от сборной Доминиканы

Поццекко признался, что хотел выпрыгнуть из окна после поражения от сборной Доминиканы
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Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко после победы над командой Филиппин (90:83) в матче 3-го тура группового этапа чемпионата рассказал, как отреагировал на поражение от Доминиканской Республики в предыдущей игре.

«Я люблю своих игроков. Я живу на 37-м этаже отеля. После игры с Доминиканской Республикой я пытался открыть окно, потому что хотел выпрыгнуть. К счастью, я не смог этого сделать, извините.

Но я уверен, что если бы я прыгнул, в этот момент кто-то из филиппинцев ловил бы меня внизу, чтобы спасти мне жизнь. Или я упал бы на машину, потому что здесь постоянно пробки, но это не имеет значения.

Я страдал, я очень страдал, но у меня 12 замечательных парней, это правда. Люблю каждого из них. У меня потрясающая команда.

Конечно, я очень рад выходу в следующую стадию, потому что это была непростая группа. Эти ребята одержали победы в 11 из 12 последних матчей. Я их очень люблю, правда», — сказал Поццекко на послематчевой пресс-конференции.

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