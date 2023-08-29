Кириленко: на ЧМ-2023 сборная России, наверное, не претендовала бы на медали

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил на вопрос о возможных перспективах сборной России на проходящем в эти дни чемпионате мира — 2023 в случае допуска.

«Уверен, что нынешняя наша команда плюс три‑четыре ветерана, наверное, не была бы претендентом на медали, но и не была бы мальчиком для битья.

Насколько те ребята, что сейчас в сборной, «горят»? Это был мой главный посыл к тренеру Зорану Лукичу. Хочу видеть сборную с таким настроем, что ребятам не всё равно вне зависимости от внешних факторов. Парни грызут паркет в том числе на тренировках. Приятно видеть такие лица, играющие за команду.

На чемпионате мира Франция попала в очень тяжёлую группу, Канада чуть выделяется среди её соперников. Порадовался за Латвию. Грузия тоже хорошо играет. Слежу за союзными республиками», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».