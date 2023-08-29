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«Если вы готовы, я готов перейти в «Црвену Звезду». Швед обратился к сербским болельщикам

«Если вы готовы, я готов перейти в «Црвену Звезду». Швед обратился к сербским болельщикам
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Российский разыгрывающий Алексей Швед сообщил о готовности перейти в «Црвену Звезду». На странице 34-летнего игрока в социальной сети тысячи болельщиков белградского клуба просили игрока перейти после новости о переговорах между Шведом и «Црвеной Звездой».

«Если вы готовы, ребята, я готов перейти в «Црвену Звезду», — написал в ответ на комментарии Швед.

Ранее сообщалось о позитивном начале переговоров между представителями игрока и белградским клубом. Также отмечалось, что «Црвена Звезда» — не единственный клуб, нацеленный на заключение контракта с россиянином: им интересовались в Китае, а также неназванная команда, выступающая в Евролиге.

Напомним, ранее Алексей Швед покинул московский ЦСКА после истечения срока контракта.

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