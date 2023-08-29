ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 29 августа, турнирная таблица

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Сегодня, 29 августа, завершился пятый игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужчин. Играли команды в группах A, D, E и H.

Отметим уверенные победы сборных Германии, Литвы и Канады. Италия и Франция одержали непростые победы над менее именитыми соперниками.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023. 3-й тур группового этапа:

Германия — Финляндия — 101:75;

Ангола — Доминиканская Республика — 67:75;

Египет — Мексика — 100:72;

Ливан — Франция — 79:85;

Австралия — Япония — 109:89;

Филиппины — Италия — 83:90;

Черногория — Литва — 71:91;

Канада — Латвия — 101:75.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.