ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 29 августа, турнирная таблица

Сегодня, 29 августа, завершился пятый игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужчин. Играли команды в группах A, D, E и H.
Отметим уверенные победы сборных Германии, Литвы и Канады. Италия и Франция одержали непростые победы над менее именитыми соперниками.
Чемпионат мира по баскетболу — 2023. 3-й тур группового этапа:
Германия — Финляндия — 101:75;
Ангола — Доминиканская Республика — 67:75;
Египет — Мексика — 100:72;
Ливан — Франция — 79:85;
Австралия — Япония — 109:89;
Филиппины — Италия — 83:90;
Черногория — Литва — 71:91;
Канада — Латвия — 101:75.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
- 29 августа 2023
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