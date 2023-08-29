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«Уралмаш» объявил о переходе форварда Максима Прощенко

«Уралмаш» объявил о переходе форварда Максима Прощенко
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Тяжёлый форвард Максим Прощенко стал игроком новичка Единой лиги ВТБ «Уралмаша», сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Срок соглашения с 26-летним российским баскетболистом не разглашается.

Прощенко уже играл под руководством главного тренера «Уралмаша» Милоша Павичевича в ижевском клубе «Купол-Родники» в сезоне-2020/2021.

В минувшем сезоне Максим Прощенко представлял цвета «Барнаула». Форвард отыграл 28 матчей в Суперлиге и Кубке России, 25 раз появившись на площадке в стартовом составе своей команды. Его средняя статистика: 8,1 очка и 4,2 подбора за 27 минут игрового времени.

Ранее главный тренер «Уралмаша» Милош Павичевич рассказал о подготовке команды к дебютному сезону Единой лиги ВТБ.

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