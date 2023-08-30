Чемпионат мира по баскетболу — 2023: расписание матчей 30 августа

Сегодня, 30 августа, пройдёт шестой игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужских команд. Всего будет сыграно восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Чемпионат мира по баскетболу – 2023. Расписание матчей группового этапа 30 августа:

Группа В. 11:00 мск. Южный Судан – Сербия

Группа F. 11:00. Грузия – Венесуэла

Группа С. 11:40. США – Иордания

Группа G. 12:45. Кот-д’Ивуар – Бразилия

Группа F. 14:30. Словения — Кабо-Верде

Группа В. 15:00. Китай — Пуэрто-Рико

Группа С. 15:40. Греция – Новая Зеландия

Группа G. 16:30. Иран – Испания

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.