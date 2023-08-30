Стал известен список самых высокооплачиваемых игроков НБА в грядущем сезоне

Стали известны в деталях зарплаты всех самых высокооплачиваемых игроков НБА в грядущем сезоне с учётом всех бонусов, прописанных в контракте. Портал Hoops Rumors с учётом всех условий составил топ игроков НБА с наибольшими зарплатами в следующем сезоне.

Список самых высокооплачиваемых игроков НБА сезона 2023/2024

1. Стефен Карри — $ 51,9 млн.

2. Кевин Дюрант — $ 47,64 млн.

3. Джоэл Эмбиид — $ 47,6 млн.

Леброн Джеймс — $ 47,6 млн.

Никола Йокич — $ 47,6 млн.

6. Брэдли Бил — $ 46,7 млн.

7. Яннис Адетокунбо — $ 45,64 млн.

8. Пол Джордж — $ 45,64 млн.

9. Кавай Леонард — $ 45,64 млн.

10. Дэмьен Лиллард — $ 45,64 млн.

11. Джимми Батлер — $ 45,18 млн.

12. Клэй Томпсон — $ 43,2 млн.

13. Руди Гобер — $ 41 млн.

14. Фред Ванвлит — $ 40,8 млн.

15. Энтони Дэвис — $ 40,6 млн.