Стал известен список самых высокооплачиваемых игроков НБА в грядущем сезоне

Стали известны в деталях зарплаты всех самых высокооплачиваемых игроков НБА в грядущем сезоне с учётом всех бонусов, прописанных в контракте. Портал Hoops Rumors с учётом всех условий составил топ игроков НБА с наибольшими зарплатами в следующем сезоне.
Список самых высокооплачиваемых игроков НБА сезона 2023/2024
1. Стефен Карри — $ 51,9 млн.
2. Кевин Дюрант — $ 47,64 млн.
3. Джоэл Эмбиид — $ 47,6 млн.
Леброн Джеймс — $ 47,6 млн.
Никола Йокич — $ 47,6 млн.
6. Брэдли Бил — $ 46,7 млн.
7. Яннис Адетокунбо — $ 45,64 млн.
8. Пол Джордж — $ 45,64 млн.
9. Кавай Леонард — $ 45,64 млн.
10. Дэмьен Лиллард — $ 45,64 млн.
11. Джимми Батлер — $ 45,18 млн.
12. Клэй Томпсон — $ 43,2 млн.
13. Руди Гобер — $ 41 млн.
14. Фред Ванвлит — $ 40,8 млн.
15. Энтони Дэвис — $ 40,6 млн.
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