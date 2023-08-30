Рондэй Холлис-Джефферсон: вылет из НБА побудил меня к смирению
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Экс-игрок НБА и главная звезда сборной Иордании на чемпионате мира 2023 года Рондэй Холлис-Джефферсон рассказал о том, как расставание с главной американской лигой поменяло его как личность.
«Когда я покинул лигу, мне пришлось посмотреть на себя по-другому. Ещё начиная со школы я был в списках самых перспективных игроков, я был в «зелёной комнате» во время драфта, я чувствовал, что я на вершине. Но вылет из НБА побудил меня к смирению, я начал сомневаться в своих способностях, мне хотелось сдаться.
Но у меня есть сын, и он побуждал меня идти дальше, работать и стараться. В Пуэрто-Рико я наладил отличные отношения с тренером нашей команды, он позволяет мне играть в свою игру», — заявил Холлис-Джефферсон в интервью ABS-CBN News.
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