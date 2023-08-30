Марк Кьюбан рассказал, как «Даллас» пытался подняться на драфте ради Халибёртона

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал о том, как техасская команда попыталась заполучить пик на драфте 2020 года, чтобы выбрать ныне разыгрывающего «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона.

«Мы сделали всё, чтобы подняться на драфте и заполучить Халибёртона, но не вышло. Рик Карлайл был тогда нашим тренером, он его очень хотел. А потом Карлайл стал тренировать «Индиану» и что он сделал первым же делом? Выменял Тайриза», — рассказал Кьюбан на подкасте.

Халибёртон был задрафтован под 12-м номером «Сакраменто Кингз». В 2022 году игрок был обменян в «Индиану Пэйсерс», так как калифорнийская команда не захотела совмещать Тайриза вместе с другим разыгрывающим ДеАароном Фоксом.

В минувшем сезоне 23-летний баскетболист в среднем набирал 20,7 очка и 10,4 результативные передачи, а также поучаствовал в первом для себя Матче всех звёзд.