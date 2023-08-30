Бен Симмонс: я всегда буду любить Филадельфию

Форвард «Бруклин Нетс» Бен Симмонс рассказал о том, какие чувства у него остались по отношению к Филадельфии после скандального ухода из команды.

«Я всегда буду любить Филадельфию. Люди всегда спрашивают меня: «Если бы тебя снова обменяли, куда бы ты хотел попасть?» Я всегда отвечаю: «Только в Филадельфию. Филадельфия для меня — второй дом». Со временем вы учитесь и растёте как люди. На самом деле я не могу сказать ничего плохого о Филадельфии. В конце концов, это была сумасшедшая ситуация, но что есть, то есть», — приводит слова Симмонса портал Andskape.

Симмонс был задрафтован «Сиксерс» в 2016 году, где и провёл свою карьеру до 2022 года. Из-за жёсткого давления болельщиков и проблем со здоровьем игрок решил не выступать за команду в сезоне 2021/2022. После большого количества штрафов за пропущенные игры баскетболист был обменян в «Бруклин».