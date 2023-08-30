Стефен Карри: никогда не представлял себя играющим после 40 лет

Звёздный разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри ответил на вопрос о том, сколько ещё лет собирается пробыть в НБА.

«Я никогда не представлял себя 40-летним игроком, который всеми силами пытается удержаться в лиге. Хотя кто знает, в каком состоянии тогда у меня будет моё тело. У меня осталось три сезона по контракту — их я точно собираюсь отработать, а дальше посмотрим.

В любом случае в независимости от того, сколько я в итоге сыграю, я благодарен тому, что мне выпала возможность играть за одну команду, что я являюсь частью этой группы. Рад, что я смог встать в ряд с легендами, которые провели всю карьеру за одну организацию и помогли сформировать культуру команд», — рассказал Карри на Gils Arena Show.