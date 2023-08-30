Джимми Батлер посетил матч Винус Уильямс на US Open

Звёздный лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер посетил матч американской теннисистки Винус Уильямс в первом круге US Open.

Джимми Батлер на US Open Фото: Кадр из трансляции

Уильямс встречалась с бельгийкой Гретье Миннен и за весь матч сумела выиграть всего два гейма — 1:6, 1:6.

43-летняя Винус Уильямс в 24-й раз выступала на US Open в одиночном разряде. Она становилась чемпионкой этого турнира в 2000 и 2001 году.

Батлер в минувшем сезоне НБА смог вывести «Майами» в финал, где команда уступила «Денвер Наггетс» во главе с сербом Николой Йокичем.

У Джимми есть много друзей из разных видов спорта. Особенно часто баскетболиста можно заметить вместе с бразильской звездой футбола Неймаром.

Джимми Батлер сыграл в теннис с Карлосом Алькарасом: