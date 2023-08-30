Джимми Батлер посетил матч Винус Уильямс на US Open
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Звёздный лёгкий форвард, лидер «Майами Хит» Джимми Батлер посетил матч американской теннисистки Винус Уильямс в первом круге US Open.
Джимми Батлер на US Open
Фото: Кадр из трансляции
Уильямс встречалась с бельгийкой Гретье Миннен и за весь матч сумела выиграть всего два гейма — 1:6, 1:6.
43-летняя Винус Уильямс в 24-й раз выступала на US Open в одиночном разряде. Она становилась чемпионкой этого турнира в 2000 и 2001 году.
Батлер в минувшем сезоне НБА смог вывести «Майами» в финал, где команда уступила «Денвер Наггетс» во главе с сербом Николой Йокичем.
У Джимми есть много друзей из разных видов спорта. Особенно часто баскетболиста можно заметить вместе с бразильской звездой футбола Неймаром.
Джимми Батлер сыграл в теннис с Карлосом Алькарасом:
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