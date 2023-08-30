«Вам нужно выиграть ЧМ, с предсезонкой разберемся». Игроки «Локо» записали видео Секуличу

Игроки «Локомотива-Кубани» записали послание для Александра Секулича, который по совместительству занимает пост главного тренера национальной сборной Словении.

«Тренер Саша, не возвращайтесь слишком рано — вам нужно выиграть Кубок Мира. А мы разберемся с предсезонкой», — говорится в видео.

Видео доступно в Telegram-канале Единой лиги ВТБ.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

Напомним, сейчас после двух туров Словения лидирует в группе F, где также выступают команды Грузии, Венесуэлы и Кабо-Верде. В заключительном матче группового этапа Словения встретится с Кабо-Верде.