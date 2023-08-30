«Вам нужно выиграть ЧМ, с предсезонкой разберемся». Игроки «Локо» записали видео Секуличу

Игроки «Локомотива-Кубани» записали послание для Александра Секулича, который по совместительству занимает пост главного тренера национальной сборной Словении.
«Тренер Саша, не возвращайтесь слишком рано — вам нужно выиграть Кубок Мира. А мы разберемся с предсезонкой», — говорится в видео.
Видео доступно в Telegram-канале Единой лиги ВТБ.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
Напомним, сейчас после двух туров Словения лидирует в группе F, где также выступают команды Грузии, Венесуэлы и Кабо-Верде. В заключительном матче группового этапа Словения встретится с Кабо-Верде.
- 30 августа 2023
-
12:41
-
12:03
-
11:45
-
10:58
-
10:28
-
10:19
-
09:59
-
09:52
-
09:44
-
08:29
-
08:00
-
07:36
-
07:14
-
06:59
-
06:47
-
06:18
-
06:10
-
05:50
-
05:29
-
04:50
-
03:09
-
02:56
-
01:46
-
00:44
-
00:33
-
00:08
- 29 августа 2023
-
23:10
-
22:49
-
22:10
-
21:40
-
21:34
-
20:20
-
20:10
-
19:52
-
18:59