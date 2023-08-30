«Я скучал по этому». Богдан Богданович высказался по поводу возвращения в сборную Сербии

Лидер сборной Сербии Богдан Богданович высказался по поводу возвращения в национальную команду и участия в чемпионате мира — 2023.

«Я скучал по этому. Общение с ребятами, товарищами по команде. Я рад представлять страну, носить майку и преодолевать все трудности, которые связаны с этим.

Я чувствую себя великолепно. Давление есть, но это привилегия — быть под давлением и принимать решения на площадке и вне ее. Это здорово», — приводит слова Богдановича официальный сайт ФИБА.

После двух туров Сербия лидирует в группе B, имея две победы.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.