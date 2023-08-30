Сербия с разгромным счётом обыграла Южный Судан в заключительном матче группового этапа

В Филиппинах завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу, в котором сборная Сербии одержала уверенную победу в противостоянии с Южным Суданом — 115:83.

Самым результативным игроком встречи стал Никола Йович, который записал в свой актив 25 очков. Стоит отметить и Богдана Богдановича, на счету которого 23 очка.

Таким образом, Сербия заняла первое место в группе B. Южный Судан же потерял шансы на выход в плей-офф.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.