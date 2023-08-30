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Сербия с разгромным счётом обыграла Южный Судан в заключительном матче группового этапа

Сербия с разгромным счётом обыграла Южный Судан в заключительном матче группового этапа
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В Филиппинах завершился матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по баскетболу, в котором сборная Сербии одержала уверенную победу в противостоянии с Южным Суданом — 115:83.

Самым результативным игроком встречи стал Никола Йович, который записал в свой актив 25 очков. Стоит отметить и Богдана Богдановича, на счету которого 23 очка.

Таким образом, Сербия заняла первое место в группе B. Южный Судан же потерял шансы на выход в плей-офф.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.

ЧМ-2023. Календарь
ЧМ-2023. Турнирная таблица
ЧМ-2023 (м) . Группа B. 1-й тур
30 августа 2023, среда. 11:00 МСК
Южный Судан
Окончен
83 : 115
Сербия
Южный Судан: Джок - 21, Омот - 17, Шайок - 12, Денг - 10, Куани - 6, Деч - 5, Габриэль - 4, Джонс - 3, Акуот - 3, Малуадж - 2, Мадут, Бар
Сербия: Йович - 25, Богданович - 23, Милутинов - 17, Добрич - 12, Гудурич - 11, Маринкович - 10, Давидовац - 8, Ристич - 5, Йович - 4, Петрушев, Симанич, Аврамович
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