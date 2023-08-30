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«Ты лучший». Джейсон Тейтум показал кубок, который подарил ему сын

«Ты лучший». Джейсон Тейтум показал кубок, который подарил ему сын
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Звёздный форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал фотографию кубка, подаренного ему сыном.

«Ты лучший», — написано на кубке.

Подарок от сына Тейтума

Подарок от сына Тейтума

Фото: Из личного архива

Тейтум — четырёхкратный участник Матча всех звёзд ассоциации. 25-летний баскетболист также трижды входил в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов.

В сезоне-2021/2022 форвард был признан MVP финала Восточной конференции. В 2022 году Джейсон дошёл с «Селтикс» до финала НБА, где они проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.

Тренировка Тейтума и Хирроу:
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Джейсон Тейтум и Тайлер Хирроу провели совместную тренировку
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