«Ты лучший». Джейсон Тейтум показал кубок, который подарил ему сын
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Звёздный форвард, один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором показал фотографию кубка, подаренного ему сыном.
«Ты лучший», — написано на кубке.
Подарок от сына Тейтума
Фото: Из личного архива
Тейтум — четырёхкратный участник Матча всех звёзд ассоциации. 25-летний баскетболист также трижды входил в символические сборные по итогам регулярных чемпионатов.
В сезоне-2021/2022 форвард был признан MVP финала Восточной конференции. В 2022 году Джейсон дошёл с «Селтикс» до финала НБА, где они проиграли «Голден Стэйт Уорриорз» — 2-4.
Тренировка Тейтума и Хирроу:
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