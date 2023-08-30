Рондэй Холлис-Джефферсон после матча со сборной США стал лидером ЧМ-2023 по очкам

Звёздный лёгкий форвард сборной Иордании по баскетболу Рондэй Холлис-Джефферсон в третьем матче в рамках группового этапа чемпионата мира по баскетболу — 2023 со сборной США (62:110) набрал 20 очков (6 из 16 с игры), семь подборов и три передачи.

Таким образом, 28-летний баскетболист набрал 83 очка за три игры, став лидером турнира по суммарному количеству набранных очков.

Отметим, что на втором месте располагается атакующий защитник сборной Филиппин Джордан Кларксон, на счету которого 72 очка. На третьем месте — звёздный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич (71).

Напомним, чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоится 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.