Глава ФБФ: уважаю решение Эртеля играть в России, но он подписал документ об отстранении

Президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сют высказался по поводу Томаса Эртеля, который не был включён в заявку сборной на чемпионат мира — 2023 из-за выступления в Единой лиге ВТБ.

«Я уважаю то, что Эртель играет в России, он может делать со своей жизнью всё, что хочет. Но Томас подписал документ об отстранении, поэтому он знал, что не будет вызван в сборную», — приводит слова Сюта L'Equipe.

Напомним, сборная Франции сенсационно не смогла преодолеть групповой этап чемпионата мира, после чего на команду обрушился шквал критики из-за того, что руководство приняло решение не включать в заявку игроков, выступающих в России.

Ранее баскетболист сборной Франции Эван Фурнье дал комментарий по поводу бана игроков, выступающих в России.