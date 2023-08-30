Глава ФБФ: уважаю решение Эртеля играть в России, но он подписал документ об отстранении
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Президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сют высказался по поводу Томаса Эртеля, который не был включён в заявку сборной на чемпионат мира — 2023 из-за выступления в Единой лиге ВТБ.
«Я уважаю то, что Эртель играет в России, он может делать со своей жизнью всё, что хочет. Но Томас подписал документ об отстранении, поэтому он знал, что не будет вызван в сборную», — приводит слова Сюта L'Equipe.
Напомним, сборная Франции сенсационно не смогла преодолеть групповой этап чемпионата мира, после чего на команду обрушился шквал критики из-за того, что руководство приняло решение не включать в заявку игроков, выступающих в России.
Ранее баскетболист сборной Франции Эван Фурнье дал комментарий по поводу бана игроков, выступающих в России.
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