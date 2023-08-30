Эмил Райкович рассказал, в какой системе будет играть ЦСКА в следующем сезоне
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался по поводу подготовки команды к новому сезону Единой лиги ВТБ.
«Команда ещё не готова. Мы начали тренироваться лишь шесть дней назад, Каспер Уэйр вернулся из отпуска ещё на несколько дней позже.
Первые впечатления: нужно работать. Склоняюсь к мысли выстроить в этом году игровую систему, нацеленную на защиту и борьбу. Таких талантов, как Швед и Милутинов, в ЦСКА сейчас нет, значит, придётся использовать другие козыри: функциональную готовность и набор очков за счёт защиты.
Тем игрокам, которые были в прошлогоднем составе и остались, придётся показывать теперь нечто большее. И ответственность на себя брать более высокую», – приводит слова Райковича «Матч ТВ».
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