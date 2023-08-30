Шрёдер: сделаем всё, чтобы войти в историю

Лидер сборной Германии Деннис Шрёдер высказался по поводу своей команды, которая стала победителем группы E на чемпионате мира по баскетболу — 2023.

«В прошлом году мы стали бронзовыми призёрами Евробаскета. Мы с нетерпением ждали нового вызова и просто стараемся отдать всё, что у нас есть, чтобы вновь войти в историю.

Мы знаем, на что способны. Когда мы выкладываемся на полную, то у нас отличные шансы на успех», — приводит слова Шрёдера официальный сайт ФИБА.

Стоит отметить, что Германия впервые в своей истории завершила групповую стадию без поражений.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Проходит турнир на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.