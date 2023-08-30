Легенда иранского баскетбола Хаддади: партнёры говорят, что этот ЧМ — мой последний танец

38-летний иранский баскетболист Хамед Хаддади высказался по поводу своего выступления на чемпионате мира по баскетболу — 2023.
«Восемь месяцев назад у меня была серьёзная травма ахилла, а такие травмы быстро не заживают. Но мой врач, моя семья, моя жена — они подталкивали меня каждый день, и я очень много работал, чтобы вернуться. Я очень горжусь тем, что нахожусь здесь, на четвёртом Кубке мира, и помогаю своим товарищам и своей команде.
Это мой последний Кубок мира, поэтому я хотел быть здесь и играть. Мои партнёры по команде говорят, что это мой последний танец», — приводит слова Хаддади пресс-служба ФИБА.
38-летний иранец уже давно занял своё место в истории иранского баскетбола: он стал первым игроком из этой страны, выступавшим в НБА, и добился многочисленных достижений в составе национальной команды.
Хаддади — четырёхкратный MVP Кубка Азии ФИБА, трижды выигрывал этот титул, играл на двух Олимпиадах, а этот чемпионат мира стал для него четвёртым.
- 30 августа 2023
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