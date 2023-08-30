Будущее тренера сборной Франции Венсана Колле находится под вопросом

Президент Федерации баскетбола Франции Жан-Пьер Сют рассказал, что будущее главного тренера национальной команды Венсана Колле после неудачного выступления на чемпионате мира — 2023 находится под вопросом.

«Это один из вопросов, который мы собираемся обсудить», — приводит слова Сюта L'Equipe.

Напомним, сборная Франции сенсационно не смогла преодолеть групповой этап чемпионата мира, после чего на команду обрушился шквал критики из-за того, что руководство приняло решение не включать в заявку игроков, выступающих в России.

Ранее Жан-Пьер Сют высказался по поводу Томаса Эртеля, который не был включён в заявку сборной на чемпионат мира — 2023 из-за выступления в Единой лиге ВТБ.