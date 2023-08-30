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ФИБА опубликовала совместное изображение Майкла Джордана и Энтони Эдвардса

ФИБА опубликовала совместное изображение Майкла Джордана и Энтони Эдвардса
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ФИБА на своей официальной странице в социальных сетях опубликовала фотографию, на которой изображены части лица атакующего защитника сборной США по баскетболу Энтони Эдвардса и члена Зала славы баскетбола Майкла Джордана.

Энтони Эдвардс и Майкл Джордан

Энтони Эдвардс и Майкл Джордан

Фото: Пресс-служба турнира

Энтони Эдвардс в составе сборной США продемонстрировал отличную статистику на групповом этапе чемпионата мира — 2023.

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эдвардс принял участие в 86 играх, в среднем набирая 24,8 очка, делая 5,8 подбора и отдавая 4,5 передачи. В составе сборной США 22-летний защитник одержал уже две победы в рамках нынешнего Кубка мира.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз». Он считается одним из величайших баскетболистов в истории.

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