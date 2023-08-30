Эмил Райкович: фавориты сезона — не мы, а «Зенит» и УНИКС, располагающие мастерами

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович заявил, что его команда не является фаворитом предстоящего сезона Единой лиги ВТБ.
«Это лето для нас тяжёлое. Мы потеряли ключевых игроков и не смогли заменить их исполнителями с таким же набором качеств, прежде всего в атаке. Таков сейчас наш бюджет. Найти усиление в России довольно сложно, поэтому позвали тех, кто хотел к нам прийти. Уже говорил: фавориты сезона — не мы, а другие клубы. В первую очередь «Зенит» и УНИКС, располагающие группой известных мастеров. Наш путь в такой ситуации — строить боевую команду, готовую жертвовать собой ради результата.
Главная проблема этого лета? Во-первых, найти иностранцев, способных не потенциально, а реально помочь нам в атаке. Во-вторых, создать внутреннюю «химию» и креатив среди людей, имеющих ноль практической сыгранности. Мы продвигаемся к этому шаг за шагом», – приводит слова Райковича «Матч ТВ».
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