ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 30 августа, турнирная таблица

Сегодня, 30 августа, завершился шестой игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужчин. Играли команды в группах B, C, F и G.

Отметим разгромную победу сборной США в матче с Иорданией, а также непростую победу Греции, отыгравшей 15-очковое отставание в важнейшей встрече с Новой Зеландией.

Чемпионат мира по баскетболу — 2023. 3-й тур группового этапа:

Грузия — Венесуэла — 70:59;

Южный Судан — Сербия — 83:115;

США — Иордания — 110:62;

Кот-д'Ивуар — Бразилия — 77:89;

Словения — Кабо-Верде — 92:77;

Китай — Пуэрто-Рико — 89:107;

Греция — Новая Зеландия — 83:74;

Иран — Испания — 65:85.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.