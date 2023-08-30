ЧМ по баскетболу — 2023: результаты матчей 30 августа, турнирная таблица

Сегодня, 30 августа, завершился шестой игровой день чемпионата мира по баскетболу среди мужчин. Играли команды в группах B, C, F и G.
Отметим разгромную победу сборной США в матче с Иорданией, а также непростую победу Греции, отыгравшей 15-очковое отставание в важнейшей встрече с Новой Зеландией.
Чемпионат мира по баскетболу — 2023. 3-й тур группового этапа:
Грузия — Венесуэла — 70:59;
Южный Судан — Сербия — 83:115;
США — Иордания — 110:62;
Кот-д'Ивуар — Бразилия — 77:89;
Словения — Кабо-Верде — 92:77;
Китай — Пуэрто-Рико — 89:107;
Греция — Новая Зеландия — 83:74;
Иран — Испания — 65:85.
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на соревнованиях состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Турнир проходит на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.
- 30 августа 2023
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