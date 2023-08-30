Баркли: «Лейкерс» ничего не добьются, если Энтони Дэвис не покажет игру уровня MVP
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Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли выразил мнение, что успешное выступление «Лос-Анджелес Лейкерс» в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации будет зависеть от игры центрового Энтони Дэвиса.
«После всего, что сделали «Лейкерс» в межсезонье, следить за ними будет интересно. Но, как я сказал в прошлом сезоне, всё будет зависеть от Энтони Дэвиса. Я говорю о Дэвисе сейчас и говорил о нём ранее, несмотря на то, как сильно я люблю Леброна. «Лейкерс» ничего не добьются, если Энтони Дэвис не станет кандидатом на звание MVP. «Лейкерс» повезло, что у них была отличная сетка в плей-офф, но Дэвис не показывал игру уровня MVP. Без него у «Лейкерс» нет шансов», — сказал Баркли в подкасте Билла Симмонса.
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