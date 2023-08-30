«Даллас» сыграет с бывшей командой Дончича в рамках предсезонной подготовки
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Национальная баскетбольная ассоциация в своём аккаунте в «Твиттере» опубликовала расписание предсезонных матчей команд-участников лиги. «Даллас Маверикс», ведомый звёздным разыгрывающим Лукой Дончичем, 10 октября 2023 года встретится с действующим победителем Евролиги мадридским «Реалом» — бывшей командой словенца.
Как сообщается, матч пройдёт в Мадриде и будет приурочен к 35-летнему юбилею первых матчей команд Национальной баскетбольной ассоциации в Испании, которые прошли в 1988 году.
Напомним, Лука Дончич представлял «Реал» с 2015 по 2018 год, став самым молодым игроком в составе клуба в чемпионате Испании благодаря дебюту в возрасте 16 лет, двух месяцев и двух дней. В 2018 году он перебрался в Национальную баскетбольную ассоциацию.
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