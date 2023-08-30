Эй Смит — Симмонсу: тебя не просят ехать на фронт на Украину. Покажи себя! Заслужи деньги

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит призвал игрока «Бруклин Нетс» Бена Симмонса начать оправдывать свой крупный контракт.
«Мы много знаем о Бене Симмонсе, который не пропускает банковские переводы. Переводы продолжают поступать, несмотря ни на что. Неважно, в каком он физическом или эмоциональном состоянии, он идёт в банк и получает свои деньги. Так что в какой-то момент он должен это заслужить.
Я знаю, что он через многое прошёл, и я это понимаю. Но, учитывая, насколько огромным талантом он был, и то, что в прошлом сезоне он сказал мне, что готов показать себя, а потом обмочился в постель… Мне это надоело. Это великий талант, который тратит свой талант впустую, и никто в здравом уме не будет ему доверять. Единственная причина, по которой он всё ещё в НБА — это его гарантированный контракт, потому что он не сделал ни черта для этого. Ты должен заслужить это. Никто не просит тебя ехать на фронт на Украину, речь идёт об игре в баскетбол! Покажи себя! Заслужи эти деньги!» — сказал Эй Смит в эфире ESPN.
В минувшем сезоне Симмонс из-за травм принял участие лишь в 42 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых набирал 6,9 очка, делал 6,3 подбора и 6,1 передачи в среднем за игру.
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