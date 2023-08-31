38-летний Леброн Джеймс: усталость — только в умах людей, я не устаю

Звёздный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обратился к своим поклонникам с мотивирующей речью.
«Усталость — ничего не значит. Усталость — только в умах людей. Если ты будешь говорить себе, что устал, — ты устанешь. Я не устаю», — сказал Леброн в ролике, опубликованном на странице «Лос-Анджелес Лейкерс» в социальной сети.
38-летний Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком.
Напомним, Джеймс выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года. Клуб намерен вывести номер игрока из обращения.
Отметим, что Леброн не присоединился к баскетбольной сборной США, которая продолжает выступления на чемпионате мира, проходящем в Японии, Индонезии и на Филиппинах.
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