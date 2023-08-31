«Он лжёт». Стивен Эй Смит — о словах Леброна Джеймса об отсутствии усталости

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит отреагировал на слова 38-летнего звёздного лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, который заявил, что усталость существует только в умах людей, и сам он её не чувствует.
«Он лжёт. Он устал. Он пытается выдавать себя за человека, который в свой 20-й сезон был в лучшей форме, чем большинство игроков лиги в прошлом году, включая его товарища по команде Энтони Дэвиса» — сказал Эй Смит в эфире ESPN.
Леброн Джеймс является четырёхкратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (2012, 2013, 2016, 2020). Во всех четырёх выигранных финалах он признавался самым ценным игроком.
Напомним, Джеймс выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2018 года. Клуб намерен вывести номер игрока из обращения.
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