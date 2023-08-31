Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Таунс — о рекордной посещаемости на матче с Филиппинами: атмосфера была наэлектризованной

Таунс — о рекордной посещаемости на матче с Филиппинами: атмосфера была наэлектризованной
Аудио-версия:
Комментарии

Лидер и центровой сборной Доминиканской Республики Карл-Энтони Таунс высказался о матче со сборной Филиппин (87:81) в стартовом туре группового этапа чемпионата мира — 2023. На той встрече был установлен рекорд посещаемости в рамках чемпионатов мира — 38 115 болельщиков.

«Воздух был наэлектризован, это единственное слово, которое может точно описать арену в тот день. Я знал, что будет много людей, потому что это чемпионат мира, и сборная Филиппин играла на глазах своей родной публики, и болельщики определённо не разочаровали.

Атмосфера была действительно наэлектризованной, но, когда ты играешь в стране, где болельщики так сильно любят баскетбол, это не так уж и удивительно. Игра была очень напряжённой, но в итоге мы смогли сохранить самообладание в самые решающие моменты и одержать победу», — приводит слова Таунса Basket News со ссылкой на CNN Philippines.

Материалы по теме
«Он один из лучших в мире». Карл-Энтони Таунс — о тренере Доминиканской Республики
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android