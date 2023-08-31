Таунс — о рекордной посещаемости на матче с Филиппинами: атмосфера была наэлектризованной

Лидер и центровой сборной Доминиканской Республики Карл-Энтони Таунс высказался о матче со сборной Филиппин (87:81) в стартовом туре группового этапа чемпионата мира — 2023. На той встрече был установлен рекорд посещаемости в рамках чемпионатов мира — 38 115 болельщиков.
«Воздух был наэлектризован, это единственное слово, которое может точно описать арену в тот день. Я знал, что будет много людей, потому что это чемпионат мира, и сборная Филиппин играла на глазах своей родной публики, и болельщики определённо не разочаровали.
Атмосфера была действительно наэлектризованной, но, когда ты играешь в стране, где болельщики так сильно любят баскетбол, это не так уж и удивительно. Игра была очень напряжённой, но в итоге мы смогли сохранить самообладание в самые решающие моменты и одержать победу», — приводит слова Таунса Basket News со ссылкой на CNN Philippines.
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