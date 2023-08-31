Австралия квалифицировалась на ОИ-2024

Мужская сборная Австралии завоевала путёвку на Олимпийские игры-2024 в ходе чемпионата мира-2023.
На текущем ЧМ разыгрывается по две олимпийские лицензии для лучших команд из Европы и Америки и по одной для Африки, Азии и Океании. Австралия вышла во второй этап турнира, а её единственный соперник по континентальной квалификации – Новая Зеландия — попала только в утешительные матчи. Таким образом, Австралия займёт место не ниже 16-го, а Новая Зеландия — не выше 17-го, что гарантирует первой место на ОИ-2024.
Борьбу за попадание в Париж на ЧМ от Европы продолжают Сербия, Италия, Литва, Черногория, Греция, Словения, Германия, Грузия, Испания и Латвия. От Америки в следующую стадию попали Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, США, Канада и Бразилия. Эти команды гарантировали себе как минимум участие в одном из финальных олимпийских квалификационных турниров.
Все азиатские (Китай, Иран, Иордания, Япония, Ливан, Филиппины) и африканские (Ангола, Кабо-Верде, Египет, Кот-д’Ивуар, Южный Судан) сборные не смогли выйти во второй этап ЧМ и выявят по одному участнику ОИ-2024 в утешительных матчах. Вместе с представителями других континентов (Мексикой, Венесуэлой, Финляндией и Новой Зеландией) они также разыграют места на финальных олимпийских квалификационных турнирах.
Сборная Франции имеет гарантированное место на ОИ-2024 как страна-организатор соревнований.
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