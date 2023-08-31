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Марк Кьюбан: проблемы «Далласа» прошлого сезона не связаны с Дончичем и Ирвингом

Марк Кьюбан: проблемы «Далласа» прошлого сезона не связаны с Дончичем и Ирвингом
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Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал о том, что звёздные игроки техасской команды Кайри Ирвинг и Лука Дончич не виноваты в провальном выступлении клуба в минувшем сезоне.

«Если посмотреть на прошлый год, то у нас были проблемы, которые не были связаны с совместной игрой Кайри и Луки. Из-за травм и прочих неприятных обстоятельств у нас просто не было достаточно игроков, которые выполняли бы свои роли. В прошлом году, когда мы вышли в финал Западной конференции, каждый знал свою роль, каждый просто отлично справлялся с поставленными задачами. В прошлом году этого не было.

И дело не в Кайри или Луке, поскольку они знали свою роль, но как только другие парни начинают играть за себя, а не за команду, любая ошибка, которую ты допускаешь, стоит слишком дорого», — рассказал Кьюбан на The Pat Bev Podcast with Rone.

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