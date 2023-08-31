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Сын Майкла Джордана: моя свадьба будет стоить несколько миллионов

Сын Майкла Джордана: моя свадьба будет стоить несколько миллионов
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Сын Майкла Джордана Маркус рассказал о том, сколько денег он хочет потратить на свою будущую свадьбу.

«Речь точно будет идти о семизначной сумме. Это будет стоить несколько миллионов! Слушайте, мы и так тратим шестизначные суммы на путешествия и подарки. Я всегда говорил, что если соберусь жениться, то собираюсь сделать это только один раз в жизни, у меня не будет множества свадеб в жизни, только одна. Так что, когда этот день наступит, это будет крайне экстравагантное мероприятие», — заявил Маркус на подкасте Separation Anxiety.

На данный момент Маркус встречается с экс-женой Скотти Пиппена, являющегося бывшим партнёром Майкла Джордана по «Чикаго Буллс». После того, как отношения стали достоянием общественности, Майкл публично заявил, что не одобряет эти взаимоотношения.

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