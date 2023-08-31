Гилберт Аренас: на тренировках Бен Симмонс всегда показывает отличную форму трёхочкового
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Экс-игрок НБА Гилберт Аренас рассказал о том, какие игровые навыки демонстрирует форвард «Бруклин Нетс» Бен Симмонс на тренировках.
«Я видел тренировки Бена Симмонса 10 или 12 раз. И вот что я никак не могу понять, почему он не бросает трёхочковые? На тренировках он исполняет броски с идеальной формой. А я сижу и думаю, что это всё очень странно.
Возможно дело в восприятии. Когда ты на арене, всё воспринимается по-другому. Арена больше, чем тренировочный зал. Но все равно — он так хорош на тренировках, но не может перенести это в официальные игры», — заявил Аренас на шоу GilsArena.
Симмонс рьяно критикуется фанатами и медиа за то, что не исполняет броски во время игр. За всю карьеру в НБА с 2016 года Бен забросил лишь пять трёхочковых.
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