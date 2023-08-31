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«Некоторые люди просто сдаются». Дэмьен Лиллард выступил с мотивационной речью

«Некоторые люди просто сдаются». Дэмьен Лиллард выступил с мотивационной речью
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Звёздный разыгрывающий Дэмьен Лиллард порассуждал на тему достижения целей и реакций на неудачи.

«Я думаю, что у каждого из нас есть то, чего мы хотим добиться. Очень часто, когда становится трудно, когда кажется, что ты всё стараешься и стараешься, а ты все никак не достигнешь желаемого, некоторые люди просто сдаются. Они просто сдаются.

Я воспринимаю всё по-другому. Даже если мои старания не принесут мне ничего взамен, я все равно получу удовлетворение от того, что попытался», — заявил Лиллард в интервью Our Generation Sports.

Лиллард с момента драфта является игроком одной команды — «Портленд Трэйл Блэйзерс». За всю свою карьеру ему удавалось лишь единожды дойти до финала конференции, где уступил в 2019 году «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 0:4.

Мнение Салли:
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