Эмил Райкович: Руженцев вызвал гордость своей игрой в прошлом плей-офф

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович дал комментарий по поводу молодых игроков, отметив выступление Самсона Руженцева в прошлом сезоне.
«Мне хочется доказать, что с таким составом, как у ЦСКА, — не имеющим звезд первой величины, не фаворитом на бумаге, — можно быть конкурентоспособными, показывать хороший баскетбол и развивать молодых российских игроков. В прошлом сезоне, например, гордость своей игрой в плей-офф вызвал Руженцев, подтвердивший в матчах против «Зенита» и «Локомотива», что не зря работал весь год. Хочется, чтобы его путем пошли и другие россияне.
Президент клуба назвал задачу развития юного поколения второй важнейшей задачей сезона, наряду с турнирным результатом. У ЦСКА много трофеев, но меньше, чем хотелось бы, собственных воспитанников, добравшихся до больших профессиональных высот. Именно в этом вижу свою мотивацию и вызов. Буду удовлетворен и счастлив, если выведу на топ-уровень кого-то из российских ребят», — приводит слова Райковича «Матч ТВ».
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