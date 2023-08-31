Кардиолог рассказал, какое лечение требуется Бронни Джеймсу после остановки сердца

Кардиолог Питер Шульман дал комментарий по поводу остановки сердца у Бронни Джеймса.

«Некоторые врождённые дефекты относительно легко исправить с помощью процедур или определённого лечения. Другие — нет. Например, если у него аортальный стеноз, то это врождённый дефект, который можно исправить.

По сути, у него было слишком обильное кровоснабжение одной стороны сердца, которого не должно было быть. Потенциально проблема с коронарными артериями может быть устранена. Существует целый ряд заболеваний, которые относительно легко поддаются лечению, возможно, с помощью процедур или быстрой операции. Или с помощью быстрой корректировки медикаментов», — приводит слова Шульмана New York Post.

Напомним, в июле стало известно, что сын Леброна Джеймса Бронни, выступающий за команду Университета Южной Калифорнии (USC), пережил остановку сердца. Это произошло во время тренировки спортсмена. Медицинский персонал команды смог оказать баскетболисту необходимую медицинскую помощь и доставил его в больницу.