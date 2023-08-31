Арбитр НБА завершил карьеру после скандала

Баскетбольный арбитр Эрик Льюис принял решение завершить карьеру, сообщает пресс-служба НБА в социальных сетях.
«Арбитр НБА Эрик Льюис проинформировал лигу о том, что он завершил карьеру», — говорится в сообщении.
Напомним, в мае пользователи социальных сетей обнаружили подозрительный аккаунт. Посты профиля во многом были посвящены защите судей, а чаще всего — защите Льюиса. Учитывая небольшое количество подписок, как и недостаточное количество личной информации в профиле, аккаунт выглядел как фейк.
Эрик Льюис ранее оказался в конфликтной ситуации с фанатами «Лос-Анджелес Лейкерс». Льюис допустил несколько спорных решений в играх «Лейкерс» с «Бостоном», а подозрительный профиль неоднократно вступал в дискуссии с болельщиками «Лос-Анджелес Лейкерс».
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