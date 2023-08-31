Источник: Тейтум пытался переманить Лилларда в «Бостон»

Известный журналист и обозреватель ESPN Марк Спирс рассказал о том, что лидер «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум хотел переманить звёздного разыгрывающего «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьена Лилларда к себе в команду.

«Я знаю, что Джейсон Тейтум звонил Дэмьену Лилларду. Пытался переманить его. Но Лиллард определённо сосредоточен на «Майами», — написал Спирс в своей статье.

Напомним, ранее Дэмьен Лиллард запросил у руководства «Портленда» обмен, а также заявил, что не желает рассматривать обмен ни в одну команду, кроме «Майами Хит».

В минувшем сезоне Лиллард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НБА, в которых в среднем за встречу набирал 32,2 очка, совершал 4,8 подбора и отдавал 7,3 результативной передачи.