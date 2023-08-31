Отец Томпсона: Клэй, Карри и Грин никогда не должны надевать другую форму

Отец защитника «Голден Стэйт» Клэя Томпсона, знаменитый в прошлом игрок Микал Томпсон, высказался по поводу своего сына.
«Он вернется еще более голодным, чем когда-либо. Он уже два года как избавился от серьезных травм. Он тренируется как сумасшедший. Он выглядит хорошо, подтянут и готов к работе. Я ожидаю, что он снова будет играть на уровне Матча всех звёзд. Это возможно.
Клэй провел отличный сезон. 22 очка за игру. 41% с трех. Это потрясающе, когда он вернулся после травмы. Он перфекционист. Он не хочет пропустить ни одного броска. У него отличная рабочая этика и драйв в том, как он себя ведет и как занимается своим делом. Он очень строг к себе.
Я считаю, что Клэй, Дрэймонд и Стеф никогда не должны надевать другую форму», — приводит слова Томпсона Sportskeeda.
Клэй Томпсон готовится к новому сезону НБА:
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