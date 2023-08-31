Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Узинский: я в шоке от того, что один из молодых игроков «Локо» не смотрел «Иронию судьбы»

Узинский: я в шоке от того, что один из молодых игроков «Локо» не смотрел «Иронию судьбы»
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский рассказал, как он помогает молодым игрокам команды прогрессировать.

«Конечно, иногда что-то подсказываю в спортивном или в бытовом плане. Прислушиваются. Но в принципе в «Локо» во всех командах, не только в основе, классные и профессиональные тренеры. И ребята, которые приходят к нам из молодёжки или Суперлиги, во многом уже готовы к самым высоким требованиям Единой лиги ВТБ. (После паузы) Хотя, вы знаете…

Я, конечно, ни в коем случае не ощущаю себя ветераном. Но время в XXI веке летит так стремительно, что даже 4-5 лет разницы – это уже разные поколения. Например, для меня стало полным шоком, что один из игроков «Локо» — не буду говорить, кто – не смотрел фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром», — сказал Узинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Полное интервью:
«Самую главную вершину так и не покорили». Капитан «Локо» перед стартом нового сезона
Эксклюзив
«Самую главную вершину так и не покорили». Капитан «Локо» перед стартом нового сезона
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android