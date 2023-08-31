Узинский: я в шоке от того, что один из молодых игроков «Локо» не смотрел «Иронию судьбы»

Капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский рассказал, как он помогает молодым игрокам команды прогрессировать.
«Конечно, иногда что-то подсказываю в спортивном или в бытовом плане. Прислушиваются. Но в принципе в «Локо» во всех командах, не только в основе, классные и профессиональные тренеры. И ребята, которые приходят к нам из молодёжки или Суперлиги, во многом уже готовы к самым высоким требованиям Единой лиги ВТБ. (После паузы) Хотя, вы знаете…
Я, конечно, ни в коем случае не ощущаю себя ветераном. Но время в XXI веке летит так стремительно, что даже 4-5 лет разницы – это уже разные поколения. Например, для меня стало полным шоком, что один из игроков «Локо» — не буду говорить, кто – не смотрел фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром», — сказал Узинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.
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