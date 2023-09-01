Скип Бэйлесс отреагировал на возможный переход Адетокунбо в команду из крупного города
Поделиться
Известный аналитик и ведущий Скип Бэйлесс высказался по поводу возможного перехода звёздного тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в клуб из крупного города.
«Яннис наглядно показал, что он может быть деликатным в общении со СМИ. Ему лучше быть осторожным в своих желаниях, потому что здесь это не сойдёт с рук, как в «Милуоки», — заявил Бэйлесс в эфире шоу UNDISPUTED.
Напомним, ранее известный инсайдер Марк Стайн сообщил о том, что Яннис Адетокунбо в будущем может быть заинтересован в переходе в «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».
Действующий контракт 28-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2025/2026 (опция игрока на $ 51,93 млн). В сезоне-2023/2024 тяжёлый форвард заработает $ 45,64 млн.
Инсайд Стайна:
Комментарии
- 1 сентября 2023
-
02:37
-
01:17
-
00:46
-
00:03
- 31 августа 2023
-
23:34
-
22:33
-
21:38
-
20:44
-
20:03
-
19:17
-
18:29
-
17:31
-
16:35
-
16:10
-
16:06
-
15:19
-
15:03
-
14:35
-
14:20
-
14:00
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:48
-
12:41
-
11:57
-
11:27
-
11:05
-
10:16
-
10:11
-
10:02
-
09:52
-
09:44
-
08:26
-
08:00
Партнерский контент