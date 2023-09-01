Скип Бэйлесс отреагировал на возможный переход Адетокунбо в команду из крупного города

Известный аналитик и ведущий Скип Бэйлесс высказался по поводу возможного перехода звёздного тяжёлого форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо в клуб из крупного города.

«Яннис наглядно показал, что он может быть деликатным в общении со СМИ. Ему лучше быть осторожным в своих желаниях, потому что здесь это не сойдёт с рук, как в «Милуоки», — заявил Бэйлесс в эфире шоу UNDISPUTED.

Напомним, ранее известный инсайдер Марк Стайн сообщил о том, что Яннис Адетокунбо в будущем может быть заинтересован в переходе в «Нью-Йорк Никс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

Действующий контракт 28-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2025/2026 (опция игрока на $ 51,93 млн). В сезоне-2023/2024 тяжёлый форвард заработает $ 45,64 млн.