Брэд Стивенс высказался о Блэйке Гриффине, выступавшем за «Бостон» в сезоне-2022/2023

Президент по баскетбольным операциям «Бостон Селтикс» Брэд Стивенс оценил выступление тяжёлого форварда Блэйка Гриффина за «Бостон» в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«В прошлом сезоне у нас был не так много бигменов. Когда Роберт Уильямс выбыл в начале года, те ребята, которые играли вместо него, проделали потрясающую работу, удерживая нас на плаву. Блэйк был настолько хорош, насколько это возможно, как на площадке, так и за ее пределами», — заявил Стивенс в эфире Jones and Mego with Arcand.
Напомним, перед сезоном-2022/2023 Гриффин договорился с «Селтикс» о подписании однолетнего контракта на $ 2,91 млн.
В минувшем регулярном сезоне 34-летний баскетболист принял участие в 41 матче, набирая в среднем 4,1 очка, 3,8 подбора и 1,5 передачи при общем 48,5% реализации бросков с игры, 34,8% — трёхочковых.
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