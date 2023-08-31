ФИБА опубликовала обновлённый рейтинг сборных после группового этапа ЧМ-2023

ФИБА на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг сборных, которые продолжают бороться за победу на чемпионате мира — 2023.

Рейтинг сборных после первого группового этапа ЧМ:

1. США.

2. Германия.

3. Канада.

4. Испания.

5. Словения.

6. Сербия.

7. Доминиканская Республика.

8. Австралия.

9. Литва.

10. Латвия.

11. Италия.

12. Бразилия.

Напомним, вчера, 30 августа, завершился первый групповой этап чемпионата мира по баскетболу. По его итогам 16 лучших команд вышли во второй групповой этап, где будут продолжать бороться за победу в турнире.

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире состоятся 92 матча с участием 32 национальных команд. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.