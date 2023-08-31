Легенда «Майами» заключил контракт с бейсбольной командой МЛБ

Юдонис Хаслем, недавно ушедший из НБА после 20 сезонов в составе «Майами Хит», заключил однодневный контракт с бейсбольной командой «Майами Марлинс», выступающей в МЛБ.

7 сентября Хаслем первую подачу в матче с «Лос Анджелес Доджерс».

Юдонис Хаслем с 2003 года выступает за «Майами», прошедший сезон стал для него 20-м в НБА. Хаслем уже трижды становился чемпионом лиги — в 2006, 2012 и 2013 годах.

«Юдонис Хаслем олицетворяет собой сообщество Южной Флориды, и для нас большая честь отметить его многочисленные достижения на площадке и в близлежащих районах Майами, организовав «Ночь UD» 7 сентября», — говорится в пресс-релизе бейсбольной команды.